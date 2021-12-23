После вчерашней договоренности по возобновлению действия режима прекращения огня на Донбассе утихли обстрелы.
Об этом говорится утренней сводке штаба ООС.
Читайте такжеРоссия фактически заблокировала переговоры в ТКГ и в "нормандском" формате-ЕСЗа прошедшие сутки, 22 декабря, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сводке.
Напомним, днем ранее состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где сторонами (Украина, Россия, ОБСЕ) было достигнуто понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня.