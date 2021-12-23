В ООС не зафиксировали обстрелов со стороны оккупантов.

После вчерашней договоренности по возобновлению действия режима прекращения огня на Донбассе утихли обстрелы.

Об этом говорится утренней сводке штаба ООС.

Читайте такжеРоссия фактически заблокировала переговоры в ТКГ и в "нормандском" формате-ЕСЗа прошедшие сутки, 22 декабря, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сводке.

Напомним, днем ранее состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где сторонами (Украина, Россия, ОБСЕ) было достигнуто понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня.

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