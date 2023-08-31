Украина может присоединиться к НАТО, когда боевые действия против России закончатся, ее границы будут стабильными и она сможет внести вклад в безопасность Альянса.

Украина может присоединиться к НАТО, когда боевые действия против России закончатся, ее границы будут стабильными и она сможет внести вклад в безопасность альянса, заявил представитель Чехии в НАТО Якуб Ландовский.

Как сообщает Bloomberg, представитель Чехии в НАТО заявил, что исторический прецедент указывает на то, что мирное соглашение между Киевом и Москвой, возможно, не является необходимым для членства, но что Украина должна будет решить, когда закончится война.

"Откровенной нестабильности и враждебности необходимо положить конец", — заявил Ландовский. - "Но в конечном итоге единственной стороной, ответственной за ответ на вопрос о том, где должна проходить граница, является Украина. Никто со стороны даже не может это прокомментировать".

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Он также подтвердил мнение лидеров стран НАТО о том, что другие страны не могут принимать решения за Украину в вопросах окончания войны с Россией.

"Единственый, кто может думать или говорить об этих вещах, - это сама Украина", - сказал он.

Ландовский также выразил уверенность, что Венгрия и Турция, которые последними отказываются одобрять расширение НАТО за счет включения Швеции, согласятся в ближайшие месяцы, но этот процесс требует больше времени для дипломатии и достижения консенсуса.

"Я уверен, что это произойдет в обозримом будущем, к весне следующего года", - сказал он.

Членство Украины в НАТО - последние новости

В июле лидеры НАТО согласились убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины. Но приглашение к членству будет зависеть от выполнения определенных условий. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал, что для приобретения членства важны реформы в секторе обороны и безопасности, и приведение украинской армии к взаимосовместимости с армиями альянса.

Недавно глава канцелярии НАТО Стиан Йенссен назвал отказ Украины от некоторых территорий в обмен на членство в НАТО "возможным решением".

В Офисе президента Украины отреагировали на это резко негативно, назвав такое "решение" поощрением глобального преступника и уничтожением международного права.

15 августа стало известно, что позиция всех стран-членов НАТО относительно полной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины не изменилась, и страны блока будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

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