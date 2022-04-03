Жена обещает "бросить" оккупанту денег на карту, чтобы купил себе вещи.

Оказывается, российская армия мародерствует не только в Украине. Солдаты РФ обворовывают и своих в Беларуси.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват разговора оккупанта с женой.

Так, захватчик жалуется жене, что все его вещи, оставленные в лагере в Беларуси, разворовали свои же. Забрали даже его военный билет и паспорт. Он называет своих сослуживцев мародерами.

Подчеркивает, что у них был боец, которого оставили охранять вещи, но он "про*бался где-то в Питере", то есть убежал. Жена обещает "кинуть" ему денег на карту, чтобы купил себе вещи.

Ранее украинская разведка сообщала, что в белорусском городе Наровля российские военные открыли базар для торговли награбленным в Украине имуществом. В "ассортименте" мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика.

Также оккупанты пытаются обменять похищенную валюту – доллары и евро. Но белорусы неохотно соглашаются на обменные операции.

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