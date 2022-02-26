Благодаря оперативности киевлян ни один вражеский танк не прошел.

Всю ночь, с 25 по 26 февраля, украинские военные отбивали Киев от российских оккупантов. Мирные жители также не остались в стороне и встали на защиту своей страны.

Так, на окраине столицы киевляне забросали вражеские танки коктейлями Молотова. В результате все танки были обезврежены, а оккупанты взяты в плен.

"Вот вам пример, как работают коктейли Молотова. На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: шедшая на прорыв техника попала под шквал коктейлей, все танки обезврежены. Живых россиян взято в плен", - подписали видео авторы.

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