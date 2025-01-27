Противовоздушная оборона сбивает российские БПЛА.

Ночью в большей части украинских областей объявлена воздушная тревога, продолжается налет российских дронов-камикадзе на страну.

Согласно данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины от 00:08, беспилотники типа "Shahed" зафиксировали на востоке и в центре Полтавщины, на севере Кировоградщины, на юго-востоке и юго-западе Винницкой области, на юго-востоке Хмельницкой области, а также на юге и юго-востоке Днепропетровщины.

Кроме того, военные сообщают о российских дронах на границе Днепропетровщины и Полтавщины, Николаевщины и Кировоградщины и Днепропетровщины и Запорожья.

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Обновлено в 01:05: Угроза применения ударных дронов с северо-восточного направления для Ивано-Франковской области.

Обновлено в 00:57: В Днепре снова слышали взрыв, пишет Суспільне.

Обновлено в 00:55:Всторону Днепра с юго-востока движется российский дрон.

Обновлено в 00:53: Воздушные силы предупреждают о дронах на западе Полтавщины, востоке Черкасской области, юге и севере Кировоградской области, западе Винницкой и Хмельницкой областей, востоке Тернопольщины, в центре и северо-западе Днепропетровщины, в центре Черниговщины и на границе Николаевской и Кировоградской областей.

Обновлено в 00:42: В сторону Черкасс с юго-востока летит ударный беспилотник. Также новые группы российских БПЛА фиксируют на северо-востоке Черниговщины, курс - южный.

Обновлено в 00:35: Отбой угрозы применения баллистики. Сохраняется угроза БПЛА для Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областей.

Обновлено в 00:21: В направлении Днепра с юго-востока движется беспилотник.

Обновлено в 00:16: Над Черкассами заметили ударный дрон, людей призывают находиться в укрытиях. Также дроны летят в сторону Никополя.

Обновлено в 00:11: Существует угроза применения баллистического вооружения для восточных, центральных и южных областей.

Дроновые атаки на Украину

Как известно, страна страдает от российских беспилотников ежедневно. Во время ночной атаки 24 января в Киевской области был поврежден жилой дом, погибли два человека.

Только в период с 20 по 26 января украинская противовоздушная оборона сбила более 500 российских средств воздушного нападения. Речь идет о двух управляемых авиационных ракетах, 375 "шахедах", 71 разведывательном БПЛА и 59 дронах других типов.

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