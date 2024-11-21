Российско-украинская война продолжается, и Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали около 1510 захватчиков, сообщает Генштаб.
Общие боевые потери врага с начала полномасштабной войны в Украине уже составляют около 727 250 человек. Кроме того, украинские защитники сожгли десятки единиц вражеской техники, в частности:
танков - 9398 (+8);
боевых бронированных машин - 19143 (+24);
артиллерийских систем - 20731 (+50);
РСЗВ - 1253 (+1);
средств ПВО - 1003 (+2);
самолетов - 369 (+0);
вертолетов - 329 (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня - 19259 (+57);
крылатых ракет - 2756 (+0);
кораблей/катеров - 28 (+0);
подводных лодок - 1 (+0).
Кроме того, украинские защитники уничтожили 29 745 (+97) единиц автомобильной техники и автоцистерн оккупантов, а также 3674 (+0) единиц специальной техники врага.
Российско-украинская война продолжается: важные новости
Накануне аналитики DeepState сообщили о продвижении врага в в нескольких населенных пунктах Донецкой области. Кроме того, по данным экспертов, россияне атакуют и имеют продвижение в Курской области.
Также аналитики отмечают, что захватчики активизировались на новом направлении фронта в Донецкой области - в районе Великой Новоселки. Отмечается, что они пытаются обойти населенный пункт с севера, перерезав трассу к городу.