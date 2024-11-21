Силы обороны уничтожили 8 танков и 24 боевые бронированные машины захватчиков.

Российско-украинская война продолжается, и Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали около 1510 захватчиков, сообщает Генштаб.

Общие боевые потери врага с начала полномасштабной войны в Украине уже составляют около 727 250 человек. Кроме того, украинские защитники сожгли десятки единиц вражеской техники, в частности:

танков - 9398 (+8);

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боевых бронированных машин - 19143 (+24);

артиллерийских систем - 20731 (+50);

РСЗВ - 1253 (+1);

средств ПВО - 1003 (+2);

самолетов - 369 (+0);

вертолетов - 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19259 (+57);

крылатых ракет - 2756 (+0);

кораблей/катеров - 28 (+0);

подводных лодок - 1 (+0).

Кроме того, украинские защитники уничтожили 29 745 (+97) единиц автомобильной техники и автоцистерн оккупантов, а также 3674 (+0) единиц специальной техники врага.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили о продвижении врага в в нескольких населенных пунктах Донецкой области. Кроме того, по данным экспертов, россияне атакуют и имеют продвижение в Курской области.

Также аналитики отмечают, что захватчики активизировались на новом направлении фронта в Донецкой области - в районе Великой Новоселки. Отмечается, что они пытаются обойти населенный пункт с севера, перерезав трассу к городу.

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