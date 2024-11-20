Издание описало, какой может быть сделка для наступления мира и чем придется пожертвовать Украине.

Следующий год может стать годом окончания войны в Украине, поскольку обе стороны близки к истощению, и союзники каждой из них предпочли бы, чтобы боевые действия прекратились.

Об этом написал Кристофер Локвуд, европейский редактор издания The Economist. Обозреватель отметил, что этот вопрос станет приоритетным для новой администрации Дональда Трампа.

Локвуд отметил, что в 2025 году ранее выделенный пакет помощи Украине на $61 млрд будет исчерпан, хотя, скорее всего, Трамп заморозит его до этого. "Наличные деньги - не единственная проблема. У США заканчиваются некоторые военные материалы, которые отправляются в Украину, а нужно еще учитывать потребности Израиля и Тайваня", - отметил журналист.

Видео дня

Локвуд считает, что ситуация усугубляется еще и тем, что Европа сделала слишком мало для расширения оборонного производства, чтобы удовлетворить потребности Украины. "Украина имеет все более впечатляющую оборонную промышленность, особенно в производстве беспилотников. Но ей будет трудно заполнить пробел от сокращения поставок западного оружия", - отметил обозреватель.

Он выразил мнене, что такое положение вещей усилит давление с целью вступления в какую-либо форму переговоров с Путиным в 2025 году.

"Как может выглядеть возможная сделка? Украине придется смириться с потерей части своей территории. 7%, которые РФ захватила во время первого вторжения в 2014 году (Крым и Донбасс), безусловно, не подлежат возврату. Любое урегулирование, вероятно, также будет включать в себя удержание Россией части или большей части дополнительных 11%, которые она контролирует после вторжения 2022 года. Взамен Украина должна получить надежные гарантии безопасности, идеальным вариантом которых будет членство в НАТО. Это, вероятно, станет приемлемым решением в Киеве, хотя Украине будет тяжело его проглотить", - проанализировал Локвуд.

При этом он указал, что с приходом Трампа к власти, вступление Украины в НАТО кажется маловероятным еще в течение многих лет, если вообще оно наступит.

"В любом случае, по крайней мере сейчас кажется весьма вероятным, что обсуждения начнутся в 2025 году, и когда они начнутся, боевые действия могут резко стихнуть, даже до прекращения огня. Пока идут переговоры, может возникнуть полузамороженный конфликт... Неидеальный, но гораздо лучше, чем то, как обстоят дела сейчас", - подытожил журналист.

Переговоры с РФ

Самым смелым решением, которое Запад мог бы принять, было бы снятие каких-либо ограничений на использование своего оружия для ударов по РФ. Такое мнение высказал полковник военной разведки Великобритании в отставке Филипп Ингрэм.

Вас также могут заинтересовать новости: