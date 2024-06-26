Данная система обеспечивает дистанционное минирование, отметил обозреватель.

Силы обороны Украины уничтожили редкий российский инженерный разведывательно-огневой комплекс "Земледелие", сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Данная система обеспечивает дистанционное минирование на расстояниях 5-15 км. Одна такая система может поставить до 7 тысяч противопехотных мин", - отметил он.

По информации эксперта, за все время полномасштабного вторжения в Украину было верифицировано уничтожение всего двух таких комплексов: "Причем последний фиксировался год назад, 22 июня 2023-го. Что же, после длительного перерыва счет продолжает вестись".

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Потери России в Украине на 26 июня - данные ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России в Украине 24 февраля 2022 года по 26 июня 2024 года ориентировочно составляют около 538 тысяч 60 человек личного состава. Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили более 1,2 тысяч российских захватчиков.

Кроме того, Россия потеряла на поле боев не менее: танков - 8039,боевых бронированных машин - 15 тыс 450,артиллерийских систем - 14 тыс 321,реактивных систем залпового огня - 1108,средств ПВО - 863,самолетов - 359,вертолетов - 326.

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