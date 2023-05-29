Оккупанты атакуют отвоеванные позиции на этом направлении, задействуя дроны.

В больницу города Днепра с Бахмутского направления эвакуировали тяжело раненых военных, которых вытащили из-под вражеских обстрелов собратья.

В частности, медики стараются сделать все возможное, чтобы "подлатать" 42-летнего Николая, который защищал город-крепость. У него есть тяжелые травмы: взрывом оторвало часть стопы, также сломана лопатка, есть ранения на бедрах, говорится в сюжете ТСН.

"Если сохранятся ткани, то пункция стопы не очень пострадает, и он будет ходить на своих ногах", - рассказал врач Николая.

Военный получил ранение в окопе, подорвавшись на вражеской мине. По его словам, сейчас с обеих сторон идет сверхплотный огонь возле Бахмута.

"Достаточно плотный, словами не передать. С обеих сторон работает артиллерия. Они вышли на наши старые позиции, мы знаем как работать, куда прятаться. Они с дронов отслеживают нас в окрестностях Бахмута, мы еще его (город) держим", - отметил боец ВСУ.

Николай рассказал, что обязан спасению жизни своему командиру, который пошел на сильный риск из-за него: "Было далеко, командиром моим было принято решение, что он подъедет туда, куда не должен был подъезжать машиной. При этом не стихал огонь", - рассказал он.

Первую помощь ему оказали в полевом госпитале, уже через пол суток после ранения Николая доставили в больницу Днепра.

Медики говорят, что к ним регулярно эвакуируют военных со сложными травмами от взрывов, однако у бойцов с передовой, преимущественно, наблюдаются самые тяжелые случаи.

Оборона Бахмута - оперативная ситуация

Напомним, что по состоянию на утро 29 мая интенсивность боев на Бахмутском направлении существенно уменьшилась. Об этом заявила заместитель главы Минобороны Анна Маляр. По ее словам, враг осуществляет ротацию войск, однако оккупантам существенно мешают обстрелы ВСУ. Сейчас наша армия все еще контролирует район "Самолет".

Также утром в Генштабе ВСУ сообщили, что изменили географию своих атак и начали активнее действовать на Угледарском направлении.

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