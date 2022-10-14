РФ пытается компенсировать дефицит артиллерии своей авиацией.

Командование российскими оккупационными войсками приняло глупое решение использовать авиацию, чтобы компенсировать возникающий дефицит артиллерии.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя недавние "приземления" российских вертолетов.

"Заметили, как снова часто стали падать российские "птички"? На то есть вполне объективные причины, а не некое головотяпство желторотых пилотов, залетающих в опасную зону действия нашей ПВО и расчетов ПЗРК. И как бы это странно не звучало, но причиной тому стал дефицит артиллерии", – заявил он. Видео дня

По словам эксперта, у россиян возникает дефицит не только боеприпасов, но и самой артиллерии, которую они уже вынуждены вывозить с территории Беларуси.

"В этой связи командование РОВ приняло найтупейшее, на мой взгляд, решение. Использовать как компенсацию артиллерии авиацию. В первую очередь они применяют ударные вертолеты, которые методом кабрирования, имитируют функции артиллерии. Такое решение, соответственно, способствует резкому росту потерь среди российской авиации. Что тут скажешь... С какого бока не посмотри, а всё в этом прекрасно!" – добавил Коваленко.

ВСУ успешно сбивают российские вертолеты

Напомним, ранее сообщалось, что за последние сутки украинские подразделения ПВО сбили четыре российских вертолета.

Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что бойцы сбили вертолеты всего за 18 минут. Вражеские "птички" осуществляли огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении.

Отмечалось, что один вертолет упал на освобожденной от рашистов территории, остальные – за линией фронта.