В течение суток украинские бойцы поразили два склада боеприпасов и два артиллерийских подразделения россиян.

Украинские защитники за 21 мая нанесли 12 авиаударов по районам сосредоточения российских оккупантов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 - по зенитно-ракетным комплексам. В течение суток было уничтожено 3 вражеских разведывательных БпЛА различного типа", - говорится в сообщении.

Также, как заявили в Генштабе, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще одну важную цель противника.

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Кроме того, сообщается, что в течение суток противник нанес по территории Украины 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Для нанесения ракетных ударов по украинским городам Лиман, Славянск и Константиновка, противник снова использовал ЗРК С-300, которые не являются высокоточным оружием, что, в свою очередь, подчеркивает тактику террора со стороны Российской Федерации", - говорится в сводке Генштаба.

Потери России на 21 мая - данные Генштаба ВСУ

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабной войны среди личного состава составили 203 тысячи 160 человек. Известно, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 730 захватчиков.

Как заявил президент США Джо Байден, только в боях за город Бахмут в Донецкой области Россия потеряла около 100 тысяч человек личного состава.