Противник в Украине сегодня понес новые потери, поделился советник мариупольского городского головы.

Потери РФ на 24 апреля 2024 года в Украине возросли. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о попаданиях по месту базирования российских офицеров.

Об этом он написал в Telegram. "1:20 час. Сегодня. Шесть попаданий в с. Бабах-Тарама по базированию оккупантов. На сейчас известно об одном 200-м оккупанте и не менее 15 раненых. Все - лица офицерского состава", - отметил он.

Он добавил, что косвенными последствиями этого удара является то, что оккупантов срочно передислоцируют с территории ферм и складов Мангушской и Никольской частей района в лесополосы. Таким образом враг хочет предотвратить новые попадания, как отметил Андрющенко, "толстых ракет" (название Storm Shadow среди оккупантов)".

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Позже Андрющенко дополнил информацию о последствиях "бавовны", сообщив об увеличении числа ликвидированных офицеров оккупационных войск.

"Количество попаданий не менее десяти. Основное место поражения - 46.894767, 37.089086. Количество погибших - уже семь. Количество раненых - не менее 20 в целом (вместе со счастливо умершими)", - отметил он. Советник мэра подтвердил, что все уничтоженные и раненые - "офицеры, солдатня там не квартируется".

Какие потери РФ на 24 апреля - что надо знать

Как сообщал УНИАН, два дня назад, 22 апреля, вечером в оккупированном российскими захватчиками Мариуполе возник масштабный пожар. Тогда Петр Андрющенко прокомментировал это, отметив, что "не гром, но сразу вдруг что-то запылало - под ливнем с градом". По его словам, оккупант говорит "не прилет", но вы поняли". По информации Андрющенко, пожар был на левобережье, и его мог видеть весь город.

Перед тем Андрющенко сообщал, что в городе прогремели громкие взрывы на металлургическом комбинате им. Ильича. По его данным, в результате удара был поражен российский пункт управления. Потом советник мэра сообщил, что оккупанты передислоцировали технику - теперь ее оставляют во дворах.

Как известно, российские войска захватили Мариуполь весной 2022 года.

Украинские воины активно противостоят противнику, РФ понесла огромные потери в живой силе. Общие потери врага на 24 апреля 2024 года уже составляют примерно 461 940 оккупантов.

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