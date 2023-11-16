Уничтожены также два вражеских лейтенанта, поделился воин.

Потери российской армии в Украине очень серьезные. В частности, ликвидированы два подполковника - Евгений Трикоз, Олег Селезнев, и полковник Андрей Мельников.

Уничтожены также лейтенанты Александр Буряков и Сергей Давыденко, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем Telegram-канале.

По его данным, еще навеки "демобилизованы" младший лейтенант Анатолий Мартияненко, капитан Александр Хожайнов и офицер Денис Положай (звание неизвестно). Защитник Украины не уточнил, когда и при каких обстоятельствах Россия потеряла кучу офицеров.

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Утром 16 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение прошедших суток на фронте между нашими воинами и российскими захватчиками произошло 65 боевых столкновений. По сведениям Генштаба, "горячее" всего было на Марьинском и Авдеевском направлениях.

Силы обороны Украины дают достойный отпор противнику, враг теряет много живой силы и техники. Общие потери РФ на 16 ноября 2023 составляют приблизительно 315 тыс. 620 захватчиков.

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