Также были поражены, в том числе 10 артиллерийских средств и три склада боеприпасов захватчиков.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, за прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам.

Кроме того, Россия нанесла очередной удар по Украине, применив около 40 иранских ударных беспилотников типа "Shahed-136/131" с южного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 30 вражеских "Шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей.

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В Генштабе напомнили, что в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В то же время авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также восемь ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск поразили шесть зенитно-ракетных комплексов, 10 артиллерийских средств и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - что известно

По данным Генштаба, российские оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе трех населенных пунктов - Клещиевки, Авдеевки и Новодаровки, но потерпели неудачу. За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике

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