Британский посол призналась, что вчера следила за ситуацией вокруг Херсона.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс приветствовала освобождение Херсона от российских оккупационных войск.

В "Твиттере" посол написала, что вчера следила за ситуацией вокруг освобождения города и не могла сосредоточиться на чем-то другом.

"Киев, Харьков, Херсон. Я и моя команда живем и работаем среди героев", - написала британский посол.

Освобождение Херсонщины

9 ноября РФ объявила о выводе своих войск из Херсона.

11 ноября ВСУ зашли в город, а президент Владимир Зеленский официально объявил об освобождении Херсона. Он назвал этот день историческим.

Эксперты оценили вывод российских войск, как очередной стратегический провал Кремля.

При этом украинцев призвали пока не возвращаться в Херсонскую область из-за высокой вероятности обстрелов. В частности, оккупанты заняли левый берег Днепра, откуда обстреливают гражданскую инфраструктуру.

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