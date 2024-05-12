По мнению Мэттью Сайеда, "красные линии" в войне России против Украины "стираются с каждым днем".

Страны Запада опоздали с оказанием помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии. Об этом в своей колонке для The Sunday Times пишет журналист Мэттью Сайед.

Он напоминает, что в 2022 году западные лидеры заявили, что России "нельзя позволить победить".

"Они сказали, что санкции будут "непроницаемыми". Они сказали, что мы пришлем "все оружие, которое нужно Украине". И что произошло? Российская нефть хлынула в Европу после отмывания в Индии; оборудование двойного назначения хлынуло в Россию, отмывается Азербайджаном. А что касается оружия, то его всегда мало, слишком поздно", - констатирует автор. Видео дня

По его словам, "красные линии" стираются с каждым днем, это не просто лицемерие, это глупость".

"Стратегический просчет был простым: Запад боялся, что решительный ответ может заставить Путина "эскалировать". Российский лидер подпитывал это восприятие, угрожая ядерным армагеддоном всякий раз, когда чувствовал себя немного уязвимым, при поддержке своего помощника Дмитрия Медведева. Но нас обманули. Мы забыли вечную психологическую истину, что хулиганам импонирует только сила; это умиротворение только подбодрит Путина, так же как Гитлер был подбодрен отсутствием ответа после вторжения в Судеты", - отмечает Сайед.

При этом он предлагает не преуменьшать средства и боеприпасы, которые, хоть и с опозданием, таки попали в Украину.

"Но я предлагаю вам подумать, соответствуют ли они масштабам этого момента, когда Украина находится на передовой исторической битвы между более сплоченной автократической осью и тем, что мы все еще любим называть свободным миром. Так же я не хочу орать, как мы попали в это ужасное место - замирение после аннексии Крыма; Великобритания приветствует грязные российские деньги; Европа не тратит средства на оборону, а вместо этого задает вопросы здесь и сейчас", - резюмировал автор.

Помощь Запада Украине - последние новости

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о сроках предоставления военной помощи Украине. По его словам, многомесячная задержка с предоставлением помощи "привела к затратам".

Как сказал Блинкен, Вашингтон делает все возможное, чтобы ускорить военные поставки Украине - в частности, для создания угрозы Крыму, и уверен, что она может удержать фронт на востоке.

24 апреля президент США Джо Байден поддержал миллиардную помощь США Украине. До этого соответствующее решение принял Конгресс. Общий пакет помощи Киеву предусматривает расходы бюджета США на сумму 60,84 миллиарда долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: