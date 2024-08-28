Российские оккупанты достигли значительных тактических успехов на Покровском направлении.
Об этом заявил Институт изучения войны (ISW) на фоне сообщений о том, что украинские войска отошли из отдельных районов к юго-востоку от Покровска.
Геолокационные кадры от 27 августа подтверждают, что силы РФ продвинулись более чем на два километра от своих последних подтвержденных позиций в северо-западную Новогродовку (к юго-востоку от Покровска) вдоль улицы Дубинина. Следовательно, теперь россияне удерживают позиции в центральной части города.
Другие геолокационные кадры свидетельствуют о незначительном продвижении врага на юго-востоке Гродовки (к востоку от Покровска и северо-востоку от Новогродовки) и захвате Калиново (далее на юго-восток от Покровска и юго-восток от Новогродовки).
Покровское направление - последние новости
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ситуации с Покровским направлением "нельзя просто - вы 100 тысяч и мы 100 тысяч, у нас была уже такая одна операция".
"Это безусловное решение военных, кому быть на Покровском направлении, в каком количестве и так далее. Но вы должны понять: они там не отступают. Возвращаясь назад, их расстреливают. Я о российской армии. И они будут давить. Для них это нужно. Как ситуация с Бахмутом. Они там положат 50-60 тысяч человек", - отметил глава государства.
В то же время военнослужащий 411-й бригады беспилотных систем Александр Солонько заявил, что украинские воины на Покровском направлении приложат максимум усилий, чтобы остановить врага, или же будут пытаться нанести ему максимальные потери.