В районе поселка Сигнальное на оккупированной боевиками территории Донецкой области взорвались склады артиллерийских боеприпасов.
Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Информация о взрывах появилась в пророссийских пабликах в соцсетях. Сообщается о потерях убитыми и ранеными. При этом ответственность за взрывы возлагается на украинскую сторону.
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Офицер подчеркнул, что ВСУ строго соблюдают мирные договоренности и не отвечают за нарушение боевиками мер безопасности.
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