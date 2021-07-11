В пророссийских пабликах сообщается о потерях убитыми и ранеными.

В районе поселка Сигнальное на оккупированной боевиками территории Донецкой области взорвались склады артиллерийских боеприпасов.

Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Информация о взрывах появилась в пророссийских пабликах в соцсетях. Сообщается о потерях убитыми и ранеными. При этом ответственность за взрывы возлагается на украинскую сторону.

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Офицер подчеркнул, что ВСУ строго соблюдают мирные договоренности и не отвечают за нарушение боевиками мер безопасности.

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Автор: Дмитрий Захаров