Ранее сообщалось, что РФ перебрасывает ракеты из Беларуси на Донбасс, но эксперт говорит, что это не так.

Владимир Путин пытается бросить все силы на восток Украины, а именно в Донецкую область. На фоне провалов ему нужен успех на этом направлении.

Об этом в эфире проекта FreeДом рассказал военный эксперт Роман Свитан. Также он отметил, что РФ перебрасывает ракеты для С-300 и С-400 не на Донбасс, как сообщали мониторинговые группы ранее, а в Ростовскую область.

"Переброска ракет из Беларуси, во-первых, не на Донбасс, а в район Ростова, там есть аэродром, на котором работают россияне в основном по Донбассу... Сами эти ракеты - это ПВОшные. Действительно, в районе Донбасса усиливается противовоздушная оборона россиян", - говорит эксперт.

Поэтому, продолжил он, Россия перебрасывает туда ракеты из Беларуси, чтобы пополнить те недостающие элементы ПВО, с которыми ми уже справились в течение нескольких месяцев.

"Они, скорее всего, усилят ПВО донбасское... Плотность войск очень большая на Донбассе. Бомбу бросай куда угодно - обязательно роту россиян отправишь на тот свет", - говорит Свитан.

Россия вывозит ракеты из Беларуси

Как сообщала мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", Российская Федерация вывозит из Беларуси ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300/400.

По сведениям аналитиков, 11 ноября борты пробыли на аэродроме "Мачулищи" дольше положенного для разгрузки времени. Расследователи полагают, что РФ вывозит ракеты на свою территорию.

9 и 10 ноября в направлении аэродрома было зафиксировано движение минимум 16 тралов с ракетными контейнерами для ЗРК С-300/400, они могли перевозить минимум 64 боеприпаса.

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