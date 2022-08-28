Около полусотни мин оккупанты сбросили на одно из сел Белопольской общины - повреждена полностью вся инфраструктура села.

Сегодня по приграничью Сумщины со стороны РФ прилетело более 220 снарядов и мин, два человека ранены.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

"С 10 утра до 10 вечера по приграничью области со стороны РФ прилетело более 220 снарядов и мин. Под обстрелом были территории: Хотынской, Миропольской, Белопольской, Краснопольской общин Сумского района; Зноб-Новгородской общины Шосткинского района; Новослободской общины Конотопского района", - сообщил председатель ОВА. Он отмечает, что в результате обстрела Новослободской общины ранены два человека - это члены одной семьи, мина прилетела прямо в их дом. Также в селе повреждены частные дома и хозяйственные постройки, ранен скот.

Відео дня:

Живицкий также сообщил, что в результате обстрела одного из сел Белопольской общины повреждена полностью вся инфраструктура села. "Сюда прилетело около полусотни мин, произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты. Повреждены частные дома", - отметил он. По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, в приграничных районах Сумщины новый учебный год начнется в онлайн режиме.

Вас также могут заинтересовать новости: