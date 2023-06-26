В РФ может не хватить резервов отразить атаки ВСУ.

Вокруг Бахмута продолжаются ожесточенные бои, Силы обороны Украины имеют успехи, наши защитники продвигаются вперед на севере и на юге города.

В свежем отчете британской разведки отмечается, что украинские военные проводят наступательные операции с участием нескольких бригад.

"Существует мало доказательств того, что Россия сохраняет значительные резервы сухопутных войск оперативного уровня, которые можно было бы использовать для усиления против многочисленных угроз, с которыми она сейчас сталкивается в широко разрозненных секторах, от Бахмута до восточного берега Днепра, на более чем 200 км", – пишет разведка.

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Что происходит на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении силы обороны держат инициативу, продолжают штурмовые действия, давят врага. За сутки было пройдено на южном и северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров - такую информацию сообщили вечером 25 июня представители ВСУ.

Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила продвижение ВСУ в Донецкой области. По ее словам, наши бойцы закрепили за собой позиции сразу на нескольких направлениях.

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