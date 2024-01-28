Для украинской стороны приоритетным сейчас является вопрос, как завершить противостояние, отметил военный эксперт.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и Киев не имеет сил для перенесения боевых действий с украинской территории на российскую.

Украинска сторона имеет некоторые дальнобойные средства поражения, определенные беспилотники и, возможно, ракеты, и может бить по земле противника и ликвидировать его стратегические инфраструктурные объекты, рассказал военный эксперт - офицер резерва Вооруженных сил Украины Андрей Крамаров во время интервью obozrevatel.com.

"…перенесение полномасштабной войны на территорию России, то есть начало боевых действий, - для нас это будет означать увеличение, растяжение линии фронта. К сожалению, мы просто не имеем на это ни сил, ни средств, ни достаточного количества личного состава, чтобы сейчас это реализовать", - отметил аналитик.

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Собеседник добавил, что для нашей страны приоритетный вопрос, как завершить войну - не только деоккупировать свои земли и полностью прогнать российских захватчиков, а и создать определенную демилитаризованную зону в РФ.

"Условно, РСЗО (реактивные системы залпового огня, - Ред.), артиллерия не может находиться у границы Украины в определенной зоне. Я соглашаюсь с тем, что даже когда мы полностью изгоним россиян с нашей территории, это не станет залогом того, что они не станут по меньшей мере обстреливать нас со своей территории", - подчеркнул офицер.

Когда закончится война в Украине - прогнозы и важные новости

В начале января президент Владимир Зеленский говорил, что выдержать 2024 год - значит выдержать все это полномасштабное противостояние, которое РФ ведет против украинского государства. Ранее лидер украинцев подчеркивал, что никто не знает, когда завершится эта полномасштабная война.

В конце ноября 2023 года бывший российский премьер Михаил Касьянов сделал свой прогноз насчет завершения войны в Украине. По мнению экс-чиновника, наши воины совершат прорыв и смогут освободить большинство оккупированных территорий. Касьянов полагает, что война в нашей стране может закончиться уже в конце текущего года.

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