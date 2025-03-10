У россиян возникают проблемы с новыми образцами вооружения, рассказал Дмитрий Кожубенко.

За три года полномасштабной войны они вложили почти миллион своих военнослужащих и большинство из них вряд ли были представителями элитных служб. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал Дмитрий Кожубенко, офицер секции планирования бригады "Рубеж".

"Миллион профессионалов - я сомневаюсь, что есть в какой-то большой армии. Это нереально в наше время. И кто-то должен оставаться обучать этих штурмовиков. Относительно подготовки и количества специальных подразделений - я не готов сказать, сколько их в России. Но я готов сказать, что их достаточное количество, чтобы ухудшать нам жизнь. Поэтому не стоит недооценивать противника. Пушечного мяса у них достаточно. И специальных подразделений, которые будут поддерживать действия этого пушечного мяса, у них тоже достаточно", - сказал Кожубенко.

Он также рассказал об остатках техники у оккупантов: "Новейших образцов вооружения у них не так и много. Но у них есть еще достаточно советского законсервированного железа, которое они снимают, модернизируют. Тем более они сейчас пользуются ситуацией, что у них пошло какое-то потепление отношений с США. Они этим очень хорошо пользуются".

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Потери РФ: важные новости

Накануне OSINT-исследователи отметили, что российские оккупанты с каждым месяцем теряют все меньше техники на фронте. Он отметил, что сколько враг не уменьшает давления, такая тенденция может свидетельствовать об общем техническом истощении российской армии. В то же время аналитик отмечает, что РФ вряд ли пытается собрать технику для какого-то большого наступления весной-летом.

Между тем журналисты Forbes отмечают, что за три года полномасштабной войны, в российской армии дезертировали более 50 тысяч военных. Они также отметили, что общие потери России в этой войне составляют 560 000 военнослужащих.

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