По словам президента, украинская власть делает все, чтобы режим тишины на Донбассе вышел на постоянный уровень.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день "почти полностью" выполнен первый пункт Минских соглашений по вопросу безопасности - на линии разграничения на Донбассе уменьшилось количество обстрелов в десятки раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время рабочей поездки в Тернопольскую область.

"Сегодня у нас есть режим тишины. Да, неидеальный, он неидеально выполняется, он выполняется с некоторыми провокациями, результатом которых, к сожалению, является потеря жизни того или иного военного, который защищает наш суверенитет на контактной линии", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что не знает, как долго продлится режим прекращения огня на Донбассе, но он бы хотел стабильности в этом вопросе.

"Сколько будет продолжаться режим прекращения огня сказать вам не могу. Мы делаем все для того, чтобы он вышел на постоянный уровень, чтобы ситуация стабилизировалась. Мы это не можем сказать, пока у нас идет война, но если в этом смысле, по крайней мере, когда у нас есть уменьшение выстрелов в разы, в десятки раз, если у нас нет боевых потерь - я бы очень хотел, чтобы ситуация в этом направлении стабилизировалась - пока хотя бы так. Это все равно достижение, это все равно большой шаг", - добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что в вопросе выполнения Минских соглашений есть много пунктов.

"Самый первый пункт - это тот, который мы сегодня почти полностью достигли", - добавил Зеленский.

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Перемирие на Донбассе

22 июля участники ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

6 сентября оккупанты нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Объединенных сил. В результате обстрела погиб украинский военный, еще один был ранен.

11 сентября в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата". Согласно сообщению пресс-службы Офиса президента, советники поддержали призыв Украины принять исчерпывающие меры для продления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

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Автор: Константин Гончаров