Одна из мин попала во двор местных жителей, пострадавших, к счастью, нет.

Под обстрел из минометов калибра 120 мм, который совершили сегодня российско-оккупационные войска на Донбассе, попал частный сектор населенного пункта Водяное.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Несмотря на введенный режим прекращения огня, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса. Сегодня, 25 декабря, оккупанты обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местных жителей. К счастью, в результате преступных действий российско-оккупационных войск никто из мирных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

Как рассказал в обнародованном видео хозяин, во время обстрела семья пряталась в подвале, в результате обстрела повреждены дом и другие сооружения на территории участка.

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как сообщал УНИАН, с начала текущих суток неподалеку Водяного оккупанты четыре раза открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив 12 и 8 мин соответственно. Также оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Автор: Юлия Петриченко