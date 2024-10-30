Режиссер считает, что сейчас Украина не может диктовать условия, а должна защищаться от уничтожения.

Лидер РФ Владимир Путин поставил на карту все и будет идти до конца, из-за чего Украине нужно защищаться от уничтожения. Об этом рассказал украинский кинорежиссер, сценарист и военный Олег Сенцов в эфире телемарафона.

"Путин поставил на карту все. Это последняя глава его политической биографии. И он будет идти до конца. Мы должны быть готовы защищаться до конца, иначе проиграем", - заявил режиссер.

По словам Сенцова, нужно четко понимать, что Россия напала на нашу страну и хочет уничтожить нас как нацию, а также как государство.

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"Путин поставил эту цель и ему безразлично на всех. У него для этого есть человеческий ресурс, военный ресурс, военный партнер - страна-изгой, есть деньги, а санкции не уничтожили "кубишку" запаса России", - добавил Сенцов.

Война может продолжаться очень долго, считает режиссер. Он подчеркнул, что Путин не хочет идти на переговоры с Украиной:

"Путин сейчас ни на какие переговоры не пойдет на тех позициях, которые бы мы хотели. У него предложение одно - сдайтесь. Мы сейчас, к сожалению, не в той позиции, чтобы могли что-то требовать".

Сенцов заявил, что для него не будет победы без освобождения Крыма, даже в случае завершения активных боевых действий.

"Эта война началась с оккупации Крыма и она закончится только с деоккупацией Крыма. Поэтому когда я говорю, что война может длиться 10 лет, то я говорю и о деоккупации Крыма, когда будут освобождены все наши территории, а Россия де-факто проиграет. Вот тогда это будет победа", - объяснил режиссер.

Сенцов поделился, что пошел защищать Украину с первого дня полномасштабного вторжения РФ, и, хотя имеет много оснований для демобилизации (в частности, у него мать и ребенок имеют инвалидность), не собирается уходить с фронта:

"Пока я могу, то я воюю. У меня есть определенный опыт, определенное понимание процессов и когда есть проблемы, то я говорю о них. Я работаю преимущественно на земле. Я почти все эти три года работаю в поле со своим подразделением. Я в штабах бываю только, чтобы какие-то планы разработать".

Сенцов отметил, что войну можно охарактеризовать одним словом - несправедливость. По его словам, это касается не только мобилизации, когда одни воюют, а другие находят пути, как это обойти.

"И на самой войне - кто-то в подразделении пашет, а кто-то - отсиживается. Кто-то получает награды, должности, звания, а кому-то приписывают СОЧ, потому что он где-то проштрафился, или десять раз пошел в бой, а в 11 раз не может, потому что надо психологически отдохнуть", - добавил Сенцов.

Режиссер подчеркнул, что многое зависит от командира. Он поделился, что некоторые из них не понимают того, что у бойцов, как и любых других людей, есть определенные права, а не только обязанности.

Нельзя заставлять человека идти воевать, но необходимо создать условия для этого, считает Сенцов:

"Не надо людей ловить на улице, а необходимо мотивировать. Патриотическая мотивация уже меньше работает, потому что кто уже хотел, тот пошел, а нужна мотивация деньгами, льготами и обязательно должен быть срок мобилизации, потому что человек не хочет идти воевать навсегда".

Война в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин считает, что Украина имеет наиболее опытную армию в мире, но для победы над РФ необходимо изучить свои ошибки. По словам военного, в командовании до сих пор есть "куча генералов, которые не видели фронта" и не понимают базовых вещей.

Кроме того, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что фронт в Украине трещит, но не сыпется. Он подчеркнул, что сейчас российские оккупанты действуют на пределе своих логистических возможностей.

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