Ранее министерство обороны объявило о еще одном пакете "дополнительной помощи" на сумму 300 миллионов долларов.

Поставки из пакета помощи в области безопасности для Украины на сумму 800 миллионов долларов прибыли из США "в течение выходных".

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга в понедельник, сообщает CNN. Еще одна посылка прибудет "в ближайшие 24 часа", добавил Кирби.

"Мы отдаем приоритет тем возможностям в тех поставках, которые, как мы знаем, больше всего нужны украинцам: "Джавелины", "Стингеры", БПЛА, так что все это находится в приоритете", — сказал Кирби.

Согласно сообщению Министерства обороны, в пятницу министерство обороны объявило о еще одном пакете "дополнительной помощи" на сумму 300 миллионов долларов в соответствии с полномочиями, предоставленными Инициативой содействия безопасности Украины (USAI).

Кирби сказал, что пакет на 300 миллионов долларов, который должен быть куплен у подрядчиков, а не из запасов США, является просто "еще одним инструментом в наборе инструментов" для помощи Украине.

"То, что мы применяем USAI, — это просто еще один инструмент в наборе инструментов, это не означает какой-то дефицит, который влияет на готовность США на данном этапе", — сказал Кирби.

Напомним, генерал США спрогнозировал, когда Путин может решить закончить войну против Украины.

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