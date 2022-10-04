Также в Пентагоне отметили недавние успехи ВСУ в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.

Украина в состоянии достичь ряда ключевых военных целей и укрепить свои позиции в борьбе с российскими оккупантами в преддверии зимы.

Об этом заявила курирующая в Пентагоне вопросы международной безопасности Селест Уолландер, передает Reuters.

Она отметила недавние усилия, предпринимаемые Украиной в Херсонской области, а также успехи ВСУ в Харьковской и Донецкой областях.

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Отметим, украинские войска прорвались через российские линии укреплений и быстро продвинулись вдоль Днепра, угрожая отрезать от источников снабжения тысячи российских военных.

"Украина, похоже, сейчас находится на пути к достижению всех трех целей, – сказала Уолландер в интервью Центру стратегических и международных исследований. – Цель Украины – оттеснить российский плацдарм на западном берегу Днепра в Херсонской области".

По словам Уолландер, это будет "крупным поражением России", так как станет еще большим препятствием на пути амбиций Кремля по захвату Одессы.

"Это становится намного сложнее, и это дает Украине гораздо лучшую оборонительную позицию для того, чтобы переждать вероятное затишье самых активных боевых действий в течение зимы", – пояснила Уолландер.

Продвижение на юге отражает тактику, которая принесла Киеву крупные успехи с начала сентября на востоке Украины, где украинские силы быстро захватили территорию, отрезав более многочисленные российские силы от источников снабжения, заставив их отступить.

Уолландер отметила, что освобождение Украиной Лимана в прошлую пятницу "существенно повлияет на способность России... пополнять запасы и перемещать войска вдоль всей... линии фронта".

Освобождение Лимана в Донецкой области

Российские оккупанты смогли получить контроль над Лиманом в мае, а потеряли его в начале октября, что вызвало истерику среди близкого окружения российского президента Владимира Путина.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинский флаг уже над Лиманом. Он также анонсировал освобождение других населенных пунктов на Донбассе в течение следующей недели. 2 октября стало известно, что Лиман был полностью зачищен от российских войск.

В Пентагоне заявили, что США считают освобождение Лимана, открывающим ВСУ дорогу на Северодонецк и Кременную, что является значимым событием.

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