Теперь техникой овладевает пехота и уже использует против ее прежних владельцев.

Пехотинцы 93 бригады Холодный Яр забрали русский танк, который увяз в поле.

Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины

В сообщении сказано, что "теперь танки есть на вооружении не только у танковых подразделений, но и у пехотинцев 93 бригады". В сообщении отмечается, что российские танки не смогли проехать по украинским распахнутым полям и застряли. "Экипажи врага в панике под обстрелами украинских защитников бросили совершенно новую технику. Теперь ею овладевает пехота и уже использует вражескую технику против ее бывших владельцев", - сказано в сообщении.

Как рассказывают украинские военные на видео, на поле застряло много техники российской, в частности, два танка, три САУ, ТОС-1 "Буратино". "Видно, что олени из Сибири - никогда не видели обработанного поля и застряли", - сказали они. Наши военные рассказали, что часть техники повреждена, чтобы оккупанты ее не забрали, а танк они откопали с местными жителями на поле.

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