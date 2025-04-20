Трамп и Путин обсуждают, кто и что получит от Украины.

Внезапное предложение Кремля о "пасхальном перемирии" в Украине является попыткой российского диктатора Владимира Путина смягчить раздражение президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Independent.

"Администрация Трампа твердо стоит на стороне России, когда дело доходит до мирных переговоров. Поэтому внезапное предложение Кремля об одностороннем прекращении огня, должно быть, приветствовалось Белым домом", - пишут журналисты.

По данным издания, Трамп делает вид, что разочарован Путиным, а российский диктатор, тем временем, смягчает раздражение американского лидера "пасхальным перемирием", которое не имеет существенного влияния на начатую им войну.

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Журналисты добавили, что президент США обвиняет в полномасштабном вторжении России в Украину его предшественника Джо Байдена, НАТО, Европу, президента Украины Владимира Зеленского - "всех, кого угодно, кроме Путина".

"Трамп и Путин ведут дискуссии в созданном ими пространстве, где они обсуждают, какую часть Украины получит Россия, и сколько ресурсов Украины получит Америка", - добавили в издании.

Отмечается, что Украина хочет, чтобы будущие переговоры о прекращении войны были сосредоточены на том, как выгнать Россию со своей территории. А главными заботами Европы является защита Украины и развитие военного потенциала, чтобы отпугнуть Путина с его стремлением заставить бывшие советские страны в Восточной Европе вернуться в "портфолио РФ".

"На этом будет гораздо сложнее сосредоточиться, если, как того хотят Путин и Трамп, дипломатические и политические усилия будут направлены на препирательства по поводу фальшивых прекращений огня, а не на победу в войне против России", - подытожили журналисты.

Как связано "пасхальное перемирие" Путина с Трампом

Как писал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что ждет решения о перемирии уже на этой неделе. В ответ на это в Кремле заявили, что тема "украинского урегулирования" является непростой, а Россия, якобы, готова к диалогу.

Буквально через день после этого российский диктатор Владимир Путин неожиданно объявил о 30-часовом "пасхальном перемирии". По мнению московского корреспондента британского издания Sky News Айвора Беннетта, он пошел на этот шаг, чтобы ослабить напряжение в отношениях с новой американской администрацией и не испортить потенциальное партнерство с Трампом.

Журналист считает, что это была первая реальная уступка Москвы после начала мирных переговоров, стартовавших два месяца назад.

В то же время, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук отметил, говоря о "пасхальном перемирии", что Путин таким образом троллит Трампа, ответив на предложение президента США о 30-дневном перемирии.

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