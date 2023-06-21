На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает обороняться.

В Геническе Херсонской области коллаборантам поступают SMS с инструкциями об эвакуации, что вызывает панику среди них.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва ВСУ.

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"Так, в Геническе на мобильные телефоны коллаборантов поступают SMS сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что в свою очередь вызывает панические настроения", - сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что на Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает вести оборонительные действия.

В то же время противником были нанесены авиационные удары в районах 11 населенных пунктов Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, среди которых Запорожье и Херсон.

Кроме того, оккупанты совершили артиллерийские обстрелы 41 населенного пункта Донецкой, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской области и Николаевской областей.

У коллаборантов появились проблемы - последние новости

Ранее во временно оккупированном Россией Симферополе взорвался автомобиль с так называемым "помощником вице-премьера Запорожской области" Владимиром Епифановым. По данным российского Telegram-канала Baza, "чиновник", а также его секретарь и охранник получили сильные ожоги.

Перед этим гауляйтер оккупированной части Херсонской области, предатель Украины Владимир Сальдо пожаловался, что за ним якобы охотятся украинские ракеты.

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