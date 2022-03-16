Оккупанты могут использовать для совершения преступлений автомобили со следующими номерными знаками: АА9508ОО, КА2368СВ, КА2643ЕХ, АА958700, АА8971РР, АА9155ХС.

Агрохолдинг "Авангард", производитель яиц торговой марки "Квочка", предупреждает о том, что российские окупанты украли в Херсонской области 6 брендированных под перевозку яиц грузовиков, и сообщает номера регистрации этих автомобилей.

Брендированные грузовые автомобили с надписями "Квочка" были украдены российскими оккупантами с птицефабрики "Чернобаевская", оказавшейся в зоне оккупации российскими войсками. С какой целью были угнаны автомобили, пока неизвестно, но они могут использоваться для перевозки личного состава агрессора или совершения провокаций. Агрохолдинг "Авангард" просит всех, кто увидит брендированные автомобили "Квочка" с указанными ниже номерами государственной регистрации, быть крайне осторожными и сообщать о передвижении этих грузовиков по территории Украины в правоохранительные органы.

Оккупанты могут использовать для совершения преступлений автомобили со следующими номерными знаками: АА9508ОО, КА2368СВ, КА2643ЕХ, АА958700, АА8971РР, АА9155ХС.

Напомним, что крупнейшая в Европе птицефабрика "Чернобаевская" в Херсонской области из-за военных действий со стороны РФ осталась без возможности кормить птицу, подвозить работников к рабочим местам и вывозить готовую продукцию, грозящую вымиранием и последующей экологической катастрофой. Птицефабрика полностью обесточена, а производство полностью остановлено. Часть готовой продукции и кур, несмотря на обстрелы, удалось раздать местному населению, но большая часть из 3 млн птиц погибает из-за невозможности ее кормления.