Такие действия являются нарушением индивидуальности детей.

Во временно оккупированной Донецкой области с нового учебного года дети будут вынуждены одевать униформу. Такое решение приняла местная гауляйтерка, "министр" образования Ольга Колударова к Международному дню защиты детей, сообщает Центр национального сопротивления.

Пока неизвестно, как именно выглядит эта форма, однако коллаборантка заверила, что такая одежда будет подчеркивать "скромность" ребенка и поможет улучшить качество обучения.

"Но вот каким образом униформа влияет на обучение, Колударова не объяснила. А вот то, что одинаковая одежда лишает детей индивидуальности, уравнивает всех, оккупантка считает положительным явлением. Вот и еще одно проявление введения тоталитарного режима Кремля на оккупированных территориях Украины. Одеть всех в униформу, сделать всех равными чтобы иметь полный контроль над обществом и его гражданами", - отметили в сообщении.

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Действия россиян на оккупированных территориях - последние новости

Ранее сообщалось, что россияне начали "национализировать" недвижимость жителей на оккупированных территориях. Оккупанты пользуются тем, что большинство украинцев покинули свои дома, поэтому за ними никто не присматривает.

Также сообщалось, что россияне на ВОТ убивают бездомных животных под видом стерилизации и вакцинации. Для таких действий захватчики выделили даже 10 млн рублей.

"И это уже тенденция. Если и бывают "акции" по стерилизации и вакцинации собак или кошек, то это единичные случаи и очень показательные, как говорится "на камеру"", - отметили в Сопротивлении.

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