Также российские захватчики открывали огонь с самолета.

Российские захватчики за текущие сутки обстреляли 5 общин Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

В частности, после 9 утра с территории РФ было запущено 2 ракеты с самолета по Великописаревской общине. В результате обстрела повреждены помещения центральной районной больницы, местный лицей (выбито 15 окон), помещения детского сада (выбито 22 окна), в двух двухэтажных домах частично выбиты окна и поврежден балкон.

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Также по территории Краснопольской громады после 9 утра с территории РФ осуществлен ракетный удар, а после 18:00 был минометный обстрел − 17 прилетов.

В Юнаковской общине с 16.25 зафиксирован минометный обстрел со стороны оккупантов − 12 прилетов.

Кроме того, около 17 человек начали обстрел из ствольной артиллерии Новослободской общины − зафиксировано 30 прилетов. По результатам обстрела повреждена линия электропередач.

Еще после 17 часов русские били по территории Белопольской общины из ствольной артиллерии − 6 прилетов.

Напомним, на Сумщине мужчина работал на оккупантов и обеспечивал их продуктами. В течение марта во время временной оккупации населенных пунктов Ахтырского района местный житель добровольно помогал вражеским войскам.

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