Армия России увеличила интенсивность применения управляемых авиационных бомб, а также барражирующих боеприпасов "Ланцет".

Российские захватчики из глубины России стягивают резервы для недопущения прорыва украинских сил на линии фронта.

Об этом говорится в сообщении медийной площадки Сил обороны Military Media Center в Telegram.

"Россияне стягивают резервы для недопущения прорыва своей обороны украинскими войсками", - говорится в сообщении.

В частности, по имеющейся информации, чтобы избежать прорыва линии оккупационной защиты, враг перегруппировывает войска между операционными направлениями и перебрасывает на фронт резервы из глубины территории России.

В то же время, отмечается, что противник увеличил интенсивность применения управляемых авиационных бомб, барражирующих боеприпасов "Ланцет" и ударных БПЛА "Shahed".

У оккупантов слабая оборона, но ВСУ нужно больше сил, чтобы ее уничтожить

Как сообщал УНИАН, 11 сентября спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что оборонительные сооружения врага на второй и третьей линии обороны не такие прочные, как на первой линии, не так плотно заминированы, но "стоят достаточно плотно". По его словам, для их уничтожения потребуется большое количество боеприпасов.

Оккупанты постоянно подтягивают резервы, потому что теряют личный состав. Это делается как с других временно оккупированных территорий Украины - с Лиманского направления, а также подтягиваются подразделения непосредственно из России.

На Таврическом направлении силы обороны Украины за сутки продвигаются на 50-200 метров, всего с начала наступления освобождено более 255 кв. км украинской земли.

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