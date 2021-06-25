Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия свидетельствуют о нежелании вооруженных формирований РФ придерживаться достигнутых соглашений и направлены на дальнейшую эскалацию по всей линии разграничения.

Российские оккупанты обстреляли автомобиль украинской стороны Совместного центра по контролю и координации по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

«Утром 24 июня российские наемники прибегли к интенсивным обстрелам позиций Вооруженных сил Украины с применением запрещенного вооружения. Около 10:00 наемниками осуществлен обстрел позиций украинских защитников неподалёку от населенного пункта Новотошковское из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. Всего было выпущено 52 мины. Обстрел велся из района населенного пункта Донецкий, где в последнее время фиксировались инженерные работы со стороны российско-оккупационных войск», - говорится в сообщении.

«В результате обстрела осколками и пулями был поврежден автомобиль наблюдательной группы «Новотошковское» Украинской стороны СЦКК, что является очередным свидетельством преступлений вооруженных формирований РФ», - подчеркивают в пресс-центре.

При этом никто из украинских воинов не пострадал.

«Обстрел велся именно во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Международного Комитета Красного Креста, которые проходили зеркально в указанных районах. Украинская сторона СЦКК совместно со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ обеспечивала предоставленные гарантии безопасности. С началом обстрела представители гуманитарной миссии были вынуждены покинуть опасный район», - уточняется в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия свидетельствуют о нежелании вооруженных формирований РФ соблюдать достигнутые соглашения и направлены на дальнейшую эскалацию по всей линии разграничения. В частности, российско-оккупационные войска сознательно прибегают к провокационным обстрелам, увеличивая число нарушений с применением запрещенного вооружения.

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Автор: Виталий Саенко