Враг "рассредоточен", ВСУ контролируют попытки россиян вернуться на утраченные позиции.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что российские оккупанты на левом берегу Днепра "рассредоточены" и подрываются на собственных минах.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, насколько российские захватчики сконцентрированы на левом берегу Днепра.

"Там концентрация рассредоточена ... Потому что они действительно пытаются вернуться на те позиции, которые были вынуждены покинуть, и которые разрушены большим наводнением", - отметила Гуменюк.

В то же время Вооруженные Силы Украины контролируют такие попытки возвращения.

"Держим под огневым контролем и методично выбиваем с тех позиций, куда они пытаются вернуться", - рассказала пресс-секретарь.

Гуменюк отметила, в борьбе с оккупантами помогают их же мины, на которых они "очень часто подрываются".

У оккупантов "снарядный голод" на Левобережье Херсонской области

Как сообщал УНИАН, на днях Гуменюк заявила, что российские оккупанты не имеют откуда подтянуть ресурсы на Левобережье Херсонской области. Они испытывают существенный "снарядный голод".

Захватчики стали реже использовать крупнокалиберную артиллерию и пытаются перекрывать это минометным огнем и реактивными системами залпового огня.

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