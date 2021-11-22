Его эвакуировали в лечебное учреждение.

Сегодня, в понедельник, 22 ноября, на Донбассе один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

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В сторону Причепиловки оккупанты дважды совершили обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Как сообщал УНИАН, по словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, Россия сосредоточила у границ Украины более 92 000 военнослужащих и готовится к нападению в конце января или начале февраля.

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Автор: Надя Пришляк