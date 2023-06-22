В ОП предупреждают о готовности Кремля устроить зону сплошной катастрофы на юге Украины.

Российские оккупанты пытались разрушить дамбу в Кривом Роге с помощью гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Россия стремится сохранить за собой захваченные украинские территории любой ценой. Одним из способов добиться этого является создание безлюдной санитарной зоны, "зафиксированной на последующие годы".

"К этой стратегии относятся и попытки ударов "Кинжалов" по дамбе в Кривом Роге", – написал Подоляк.

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При этом советник главы ОП не уточнил, имеет ли он в виду ракетные удары по дамбе во время осеннего наступления ВСУ на Херсон, или об ударах "Кинжалов" минувшей ночью.

Как ранее сегодня заявили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, ночью противник выпустил по украинской территории три ракеты "Кинжал". Куда именно летели ракеты, не уточняется. Однако военные говорят, что их цели были как раз в Днепропетровской области, куда входит и Кривой Рог.

Удары по криворожской дамбе в 2022 году

14 сентября прошлого года, когда ВСУ активно наступали на правом берегу Херсонской области, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по дамбе Карачуновского водохранилища. В результате значительно поднялся уровень воды в реке Ингулец, что затруднило продвижение ВСУ в сторону Херсона.

Фактически тогда имело место то же явление, что и после разрушения Каховской плотины в начале июня 2023 года, но в меньшем масштабе. Тогда утечку удалось относительно быстро остановить, поэтому затопление оказалось относительно умеренным, если сравнивать с наводнением после разрушение Каховской ГЭС.

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