Оккупантов сначала напоили алкоголем, практически до бессознательного состояния, потом утопили в море.

В оккупированном Мариуполе обнаружены тела пятерых российских военных.

Как сообщают ТГ-каналы страны-агрессора, тела оккупантов были найдены на одном из пляжей города. Все военные были убиты неизвестными. Убитые оккупанты не были ограблены. Пропало только их оружие, а деньги и другие ценные вещи остались не тронутыми.

"Их явно убили. Сначала напоили алкоголем, практически до бессознательного состояния, потом утопили в море. После этого преступники вытащили тела на пляж и положили их в ряд. Очень похоже на акцию устрашения", - сообщают ТГ-каналы.

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Также сообщается, что трое военных перед смертью сопротивлялись, о чем, якобы, свидетельствуют следы на их телах. Двое других сопротивления, скорее всего, не оказали.

"Героические" смерти оккупантов

27 августа 2023 года в оккупированном Крыму неподалеку от Евпатории в одной из воинских частей нашли убитыми 14 российских солдат. Оккупанты были зарезаны во время сна.

"Часть неизвестные диверсанты убили ударами в сердце, части перерезали горло. Как преступники обошли охрану и попали в казарму, никто пока понять не может. Есть основания думать, что новое преступление совершили те же диверсанты, что и в Севастополе. Их поиски ведутся", — говорится в сообщении.

По состоянию на 10 августа 2023 года сообщалось о том, что около временно оккупированного Мелитополя Запорожской области непрерывно сжигаются тела российских солдат, убитых в боях с украинскими Силами обороны.

По состоянию на 26 вгуста 2023 года потери РФ в Украине стремительно выросли. С 24 февраля 2022 по 26 августа 2023 потери оккупантов среди личного состава достигли около 260 270 человек.

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