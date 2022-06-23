По словам генерального прокурора, речь идет о предоставлении специальных дорогостоящих софтов, в рамках технической помощи.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала каким техническим оборудованием США могут поддержать Украину, в рамках сотрудничества по расследованию военных преступлений Российской Федерации.

Об этом Венедиктова сообщила в эфире информационного телемарафона во время интервью одному из украинских каналов.

"Для эффективного расследования российских преступлений Украине нужна техническая помощь. Мы говорим о специальных софтах, которые чрезвычайно дороги, это миллионы евро, долларов, фунтов. Да, у нас есть очень много перехватов, фото и видео фиксаций. Очень много разнообразных аудио файлов. Следователи это могут слушать 10-15 лет. Если мы возьмем красивый софт, модерновый, то мы это можем сделать очень быстро. Это стоит денег, которых конечно в бюджете Украины нет и нам государство это не сможет выделить", - сказала Венедиктова.

Она отметила, что для быстрого сбора всех доказательств и дальнейшего хранения, Украине нужны дополнительные возможности.

"Если мы говорим о киберсфере, то нам необходимо содержать наш сайт, который является специальным хабом для всех правоохранителей, для Министерства юстиции со Страсбургским судом, для Министерства внешних дел с судом ООН, для нас и суда МУС. Конечно этот сайт нужно содержать в безопасности и защищать его. Защищать данные людей, которые подавались туда", - пояснила Венедиктова.

Генеральный прокурор добавила, что Украине нужна международная помощь в сфере проведения различных экспертизах ДНК, медицинских, баллистических, трассологических. А также, необходимы эксперты, которые бы занимались установлением ущерба, нанесенного государству.

Генпрокурор отметила, что США создадут свою группу по расследованию военных преступлений, которую возглавит легендарный охотник за нацистами Эли Розенбаум.

"У нас очень много возможностей сотрудничать. США открыли свое собственное производство, как 18 других стран, по преступлениям которые совершались в Украине. Кроме того, у них есть граждане США которые являются пострадавшими и погибшими. Поэтому, у нас очень много оснований проводить совместные расследования. Эли Розенбаум опытный прокурор, имеющий 36-летний стаж. Будет работать не только прокурорское направление, но и направление розыска преступников",- акцентировала Венедиктова.

Она проинформировала, что с первых дней войны в Украине была создана специальная группа, которая разыскивает непосредственно военных преступников

"В нашем великом деле 623 подозреваемых по преступлению агрессии. Конечно это топ-верхушка РФ в отношении военной и политической сферы, агенты и пропагандисты. У нас уже функционирует группа по поиску и выявлению их активов и собственности. Непосредственно в рамках уголовных производств. Эта группа функционирует уже три месяца и мы сработаем с американской стороной, в частности, с группой Cleptocapture Task Force",- добавила генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 21 июня генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила с генпрокурором США Мерриком Гарландом сотрудничество по расследованию военных преступлений Российской Федерации.

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