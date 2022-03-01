Их оставляют погибших на поле боя, не оповещают родных.

Пленный российский оккупант рассказал о зверствах в своей армии – офицеры убивают своих раненых солдат, оставляют погибших на поле боя, не оповещают родных.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Нас отправили на смерть. Они даже 200-х не забирают! Они раненых сами убивают! Неделя прошла, а никому даже похоронка не пришла", - рассказал пленный.

В СБУ отметили, что этому "вояке" повезло больше, чем другим, - он попал в плен в Украину.

"Захватчик плачет и просит маму обратиться в "Союз матерей России", надеется на обмен. Солдат боится и за судьбу родных, поэтому просит не рассказывать всю правду о войне в Украине, чтобы не попасть под репрессии российских спецслужб", - добавили в Службе.

Как сообщал УНИАН, российского пленного офицера уже обменяли на пятерых солдат территориальной обороны.

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