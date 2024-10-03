Бомбардировщики Ту-16 были сняты с вооружения еще в 1990-х годах.

2 октября россияне распространили сообщение о якобы применении для удара по Волчанску авиабомбы типа ОДАБ-9000, впоследствии его опровергло ОТГ "Харьков". Резонанс от этого сообщения понятен, поскольку речь шла о наиболее мощном неядерном боеприпасе в распоряжении ВС РФ, однако сама возможность применения ОДАБ-9000 была сомнительной, пишут аналитики Defense Express. И не в последнюю очередь это связано с наличием у России самолетов под эту бомбу, в частности, Ту-16.

Как напоминают аналитики, во время войны в Афганистане в 1979-1989 годах СССР действительно использовал бомбардировщики этого типа для сбросов ФАБ-9000, однако Ту-16 были сняты с вооружения еще в 1990-х годах, и в России, и в Украине:

"Эти самолеты были либо разрезаны на металлолом, либо утилизированы в рамках других экспериментов (например, как летающие мишени), поэтому у россиян вряд ли могут быть такие исправные бомбардировщики хотя бы для гипотетического использования в войне против Украины".

Кроме того, аналитики напоминают, что в октябре 2023 года представитель Совета Федерации РФ Дмитрий Рогозин предлагал "прикрутить" ФАБ-9000 к ракете-носителю "Союз" и применить для ударов по Украине.

"Сама по себе идея оказалась технически нереалистичной. Однако сам факт появления новости об идее Рогозина с ФАБ-9000 и ракетой "Союз" был довольно симптоматичным и показал, что в целом россияне ищут возможности по применению крупнокалиберных бомб для ударов по Украине", - отмечают эксперты.

Удар 9-тонной бомбы по Волчанску

По словам представителя оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталия Саранцева, для применения ОДАБ-9000 нужен соответствующий носитель, к примеру, Ту-160, однако такого самолета не было зафиксировано в воздушном пространстве.

Как отметил военный эксперт Михаил Жирохов, распространяя такой фейк, российские пропагандисты хотели показать, что Россия уже бросила в бой все, что возможно и "специальная военная операция" скоро закончится.

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