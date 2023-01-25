В Беларуси снова подняли истребители.

Украина вновь "покраснели" из-за воздушной тревоги. По некоторым данным, это может быть связано с учениями, которые проводят оккупанты в Беларуси.

Согласно данным ресурса alerts.in.ua, тревога объявлена в каждой области Украины.

В свою очередь мониторинговая группа Беларусский Гаюн сообщает, что в 13:50 с аэродрома Мачулищи в воздух поднялся МиГ-31К ВКС России. Спустя несолько минут в небо поднялся еще один МиГ-31К.

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Напомним, что эти истребители могут быть потенциальными носятелями ракет "Кинжал".

Стоит отметить, что активность вражеской авиации может быть связана с проведением совместных учений российских и беларусских военных, которые отрабатывают высадку десанта.

В рамках учений над Брестом и Брестским районом летает военно-транспортный самолет Ил-76. Планируется, что с него будет происходить штатное десантирование бойцов 38-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Беларуси.

Кроме того, на полигоне Ружанский происходит моделирование практических действий авиационной группировки войск России и Беларуси.

Война в Украине - что известно

По состоянию на 25 января общие потери личного состава врага составляют 123 080 человек.

При этом Генштабе ВСУ предупредили о высокой угрозе авиационных и ракетных ударов России на всей территории нашей страны.

Кроме того, утром в среду, 25 января, в Украине уже объявляли воздушную тревогу из-за истребителей в Беларуси.

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