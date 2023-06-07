В результате вражеской атаки один человек пострадал и доставлен в больницу.

В Юнаковской громаде в результате попадания дрона-камикадзе типа "Шахед", который запустили российские оккупанты, произошел пожар и разрушение частного жилого дома, в результате чего два гражданских лица погибли, а один человек ранен и доставлен в больницу.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в среду, 7 июня. Также ночью и утром россияне совершили четыре обстрела приграничья, зафиксировано 13 взрывов.

Кроме того российские оккупанты из минометов били по Николаевской и Белопольской громадам.

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Ситуация в Сумской области - сейчас это стоит знать

Как сообщил сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Шалыгино, Волфино, Катериновка, Ободы, Ястребино, Поповка, Басовка, Запсолье, Мирополье, Большая Писаревка, Грабовское Сумской области.

Как известно, оккупанты из разных видов оружия обстреливают пограничные населенные пункты Сумской области, стирая их с лица Земли.

Стоит отметить, что россияне уже много раз били по украинской территории "Шахедами". По состоянию на 7 июня ликвидировано 3 219 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

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