В результате обстрела со стороны противников, в частности, повреждена многоэтажка.

Российские захватчики в пятницу днем, 16 июня, начали массированный обстрел жилых массивов Херсона.

Вражеская атака началась около 13:00, уже известно о по меньшей мере шести травмированных жителях областного центра, сообщила Херсонская областная прокуратура в Telegram. По ее данным, в результате обстрела повреждены линии электропередач, автотранспорт, здание медицинского и учебного заведений, а также многоэтажка.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По состоянию на 14:19 обстрелы со стороны противника продолжались.

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Российские захватчики уже много раз били по городу, есть разрушения, пострадавшие и жертвы.

В частности, 16 июня глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки противники запустили по Херсону 37 снарядов.

Чиновник добавил, что ночью враг из артиллерии ударил по Новобериславу - специально целился в жилые дома. В результате обстрела есть "прилет" в один из домов, погибли супруги.

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