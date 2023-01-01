Также пострадали памятник и Дом культуры.

Российские оккупанты сегодня нанесли 114 ударов по приграничью Сумской области.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале. В частности, враг выпустил 15 снарядов из реактивных систем залпового огня по Эсманской громаде. Также зафиксировано 15 прилетов в результате применения оккупантами ствольной артиллерии.

"114 ударов по приграничью нанесли россияне в течение дня. Под вражеским огнем были 5 громад", - отметил председатель ОВА.

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Кроме того противник вел огонь из РСЗО в направлении Глуховской громады - зафиксировано 20 прилетов. Также Шалигинскую громаду оккупанты обстреляли из минометов 120 мм калибра - зафиксировано 11 прилетов. Еще было 10 прилетов из ствольной артиллерии.

В Краснопольской громаде 6 вражеских мин разорвались на приграничье. Кроме того враг дважды ударил из минометов 120 мм калибра по Белопольской громаде. Итого было 27 прилетов.

"В результате обстрела поврежден архитектурный памятник - деревянная церковь Святой Варвары. А также пострадали памятник, дом культуры и здание старостата", - сообщил Живицкий.

Атаки на Украину 1 декабря

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 января по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Силы ПВО уничтожили 32 воздушные цели в районе Киева, который россияне атаковали ракетами и дронами. Всего было уничтожено 45 иранских "Шахедов".

Кроме того, в новогоднюю ночь российские захватчики обстреляли Херсонскую область, оставив Херсон и ряд населенных пунктов без света.

В воздушных силах рассказали, что в новогоднюю ночь едва успевали перезаряжать зенитные ракетные комплексы NASAMS.

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