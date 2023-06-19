В РФ в понедельник, 19 июня, пожаловались на сильний обстрел.
Под мощным обстрелом оказался город Валуйки, который находится в Белгородской области (граничит с рядом областей Украины), сообщил Telegram-канал Baza и показал последствия. По его данным, жители населенного пункта прячутся в подвалах.
"Город Валуйки Белгородской области под сильным обстрелом", - отмечается в сообщении.
В городе был виден черный дым, много поврежденных машин и разбитые окна.
Ситуация в Белгородской области - сегодня это стоит знать
После того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, в Белгородской области не раз звучали взрывы. Стоит отметить, что с территории этого региона враг обстреливает мирные украинские населенные пункты.
На территорию РФ уже не раз проникали российские повстанцы, которые поддержали Украину. В начале июня в украинской разведке сообщали, что в Белгородской области идут интенсивные боевые действия.