В российском городе видно много поврежденных авто.

В РФ в понедельник, 19 июня, пожаловались на сильний обстрел.

Под мощным обстрелом оказался город Валуйки, который находится в Белгородской области (граничит с рядом областей Украины), сообщил Telegram-канал Baza и показал последствия. По его данным, жители населенного пункта прячутся в подвалах.

"Город Валуйки Белгородской области под сильным обстрелом", - отмечается в сообщении.

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В городе был виден черный дым, много поврежденных машин и разбитые окна.

Ситуация в Белгородской области - сегодня это стоит знать

После того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, в Белгородской области не раз звучали взрывы. Стоит отметить, что с территории этого региона враг обстреливает мирные украинские населенные пункты.

На территорию РФ уже не раз проникали российские повстанцы, которые поддержали Украину. В начале июня в украинской разведке сообщали, что в Белгородской области идут интенсивные боевые действия.

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