Этот обстрел – очередное проявление российского терроризма против украинского народа.

Сил обороны юга Украины связали массированный удар РФ по Очакову на Николаевщине с успехами украинских защитников на Кинбурнской косе.

Как отметила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "24 канала", в последнее время россияне трусливо заезжают на Кинбурнскую косу, размещают там технику и осуществляют выстрелы, а после – убегают, чтобы не получить ответ от ВСУ.

"[Обстрел Очакова] – реакция врага на наши успехи боевой работы, о которых мы уже могли отчитаться – накрытие и техники, и скоплений войск врага на Кинбурнской косе. Ответом стал удар такой массированный", - сказала Гуменюк.

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Она также заверила, что украинские военные отработали по позициям врага на Кинбурнской косе после удара по городу. Кроме этого, Гуменюк отметила, что захватчики активизировали воздушную разведку на этом направлении.

"Вчера утром был сбит разведывательный беспилотник непосредственно на Очаковском направлении, который заходил с моря. Враг пытается собрать как можно больше информации о том, куда нанести удар", – сказала она.

Спикер Сил обороны юга также акцентировала, что россияне нанесли удар, в частности, по портовой инфраструктуре (в распределительную башню, которая координирует движение судов по Днепровско-Бугскому лиману), зная, что Украина рассматривает привлечение этого направления к "зерновому коридору". Гуменюк заявила, что эти действия являются проявлением российского терроризма – экономического, техногенного и психологического.

"Удары привели к разрушению домов гражданских, и люди остались в холодное время года без окон, крыш. И это влечет, по расчету врага, психологический дисбаланс у людей. Но украинцы стойкие, и они знают, что лучше быть в холоде, чем с врагом", - добавила Гуменюк.

Обстрел Очакова 9 января

В понедельник, 9 января, российские оккупанты 5 раз обстреливали Очаков (Николаевская область). Оккупанты попали в "могильник" с противокорабельными минами. Взрывная волна докатилась аж до Николаева и вызвала значительные разрушения. Вследствие удара более 200 жилых домов было повреждено, 15 лиц, в том числе двухлетний ребенок, пострадали, четверо госпитализированы в Николаеве.

Кроме этого, была атакована местная больница. Также враг нанес удар по портовой и городской инфраструктуре.

Ситуация на Кинбурнской косе

Почти вся Николаевская область была деоккупирована до середины ноября. Неподконтрольной остается только Кинбурнская коса, где расположены три населенных пункта. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отмечал, что ее освобождение – "вопрос длительного времени".

Ранее у оккупантов был сухопутный доступ к косе, сейчас она полноценно не контролируется ни ВСУ, ни российскими захватчиками.

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