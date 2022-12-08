Оккупанты не выбирали цели, а стреляли по городу хаотично.

Российские войска обстреляли Николаев впервые с 11 ноября. Как сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, ВСУ готовят "контрмеры".

"Террористы снова обстреляли Николаев. Обстрелов не было с 11 числа (ноября – ред.), почти месяц. С военными переговорили – мы готовим пакет контрмер отдельный, исходя из того, что они (россияне – ред.) сделали", – рассказал Ким в своих соцсетях.

По словам Кима, оккупанты не выбирали цели, а стреляли по городу хаотично.

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"Они (россияне – ред.) специально выехали ближе к линии фронта – на обстрельную дистанцию и умышленно обстреляли Николаев без какой-либо военной задачи. То есть, "пальцем в небо", по гугл-карте, видимо, стреляли. Поэтому будем реагировать соответственно", – отметил председатель ОВА.

Новый обстрел Николаева

Российские войска выпустили ракеты по прифронтовому Николаеву в ночь на 8 декабря. По данным городских властей, враг попал в городскую автобазу с общественным транспортом, что подтверждают опубликованные кадры. Другая ракета упала в открытой местности.

Всего оккупантами в течение ночного террора уничтожена 21 единица техники – пассажирские автобусы и автотехника. Также повреждения получило двухэтажное здание – оно частично разрушено.

Сейчас под оккупацией в Николаевской области остается Кинбурнская коса – с тремя небольшими населенными пунктами. Если ВСУ возьмут ее под контроль, то смогут отбивать атаки РФ с побережья Черного моря, убеждены аналитики Института изучения войны.

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